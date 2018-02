Carpi, presentazione del libro "L'Orizzonte ogni giorno un po' più in la"

Mercoledì 21 febbraio alle ore 21 tornano gli appuntamenti con la rassegna Ne Vale La Pena edizione 2018: Claudio Pelizzeni presenterà il suo libro L’orizzonte, ogni giorno, un po’ più in là con Pierluigi Senatore, direttore artistico della rassegna, all’Auditorium della Biblioteca Loria di Carpi.

L’appuntamento è promosso come di consueto da Rock no war, Radio Bruno, Libreria Mondadori e A.n.i.o.c. (l’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), con il patrocinio del Comune.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.