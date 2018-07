Carpi: tributo a Sonny Rollins

Mercoledì 1 agosto al kahlua cafè di Carpi, vicino piazza Martiri, il saxofonista tenore 49enne Riccardo Manfredi sarà ospite della formazione residente Midnight Quartet in una serata tributo a Sonny Rollins e al suo celebre disco, una pietra miliare della storia del jazz, Saxophone Colossus.

Il disco in cui per la prima volta il musicista newyorchese, oggi ancora in attività, ha inciso il suo brano forse più popolare, ST. THOMAS.

Brano dal ritmo calypso che è diventato uno standard jazz, riproposto dai musicisti in ogni dove. Da più di vent'anni sigla finale delle jam session del lunedì del Pernilla di Modena. Nello stesso disco trovano posto altri brani originali di Sonny Rollins quali Blue Seven e Strode Rode e il motivetto di kurt Weill e Bertold Brecht MORITAT, anche conosciuto come Mac the knife, diventato un celebre standard jazz, preso dal dramma teatrale l'Opera da tre soldi.

inizio concerto alle 21,30. A seguire jam session