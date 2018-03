CarpinScienza, la terza edizione del festival all'insegna degli "Equilibri"

Nel mese di marzo la città di Carpi diventa la città della scienza: dal 20 al 22 di questo mese infatti si svolgerà la terza edizione dell'ormai tradizionale “Festival della Scienza” con un calendario fitto di iniziative. Il tema scelto per questa edizione è “Equilibri”, parola chiave che rimanda ad una situazione di stabilità ed armonia e che trova il suo utilizzo in discipline apparentemente molto distanti tra loro, come matematica, biologia, tecnologia ed economia, ma che vedono un importante punto in comune nella definizione e raggiungimento della condizione di equilibrio. Anche quest'anno la realizzazione dell'evento è curata congiuntamente dalle quattro scuole secondarie di secondo grado di Carpi, unite dalla volontà di coinvolgere tutti, grandi e piccini, matematici e letterati, addetti ai lavori e non, in un percorso di scoperta della cultura scientifica che vuole essere innovativo e appassionante. Il festival sarà articolato in giornate ricche di appuntamenti suddivisi in laboratori, conferenze, formazione e attività interattive.

L’inaugurazione si terrà martedì 20 marzo alle ore 9.30 presso il Cinema Corso, sito in Corso Manfredo Fanti 91, a Carpi. Il festival sarà preceduto da un'anteprima il 17 marzo alle ore 11 al cinema Corso dove si terrà la conferenza dal titolo “Lights on the dark side of the Earth - Oceani abissi e avventure nell'esplorazione moderna” tenuta dal prof. Daniele Brunelli.

Il festival proseguirà con gli eventi legati alle iniziative di “Oltre il festival” dal 23 al 27 marzo: presso la sala espositiva della Biblioteca Loria si terrà infatti il laboratorio “Contact nei panni di una cellula – Laboratorio di Biologia Molecolare” dove Andrea Vico e Sergio Pistoi ci porteranno all’interno delle cellule e ci dimostreranno come queste possono ammalarsi. Questo laboratorio è a cura di AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, l’ideazione e la progettazione è di Sergio Pistoi e Andrea Vico. Le giornate del Festival saranno animate dagli “Equilibri Lab”, i laboratori mattutini curati dagli studenti delle quattro scuole secondarie di secondo grado aperti agli alunni delle secondarie di primo grado e della primaria in cui i ragazzi diventeranno veri e propri scienziati alla scoperta dei segreti della scienza. Gli studenti ‘padroni di casa’ esibiranno le loro competenze nei laboratori, da loro gestiti, di fisica, biologia, chimica, informatica, scienze della terra, matematica, realtà aumentata, robotica, elettrotecnica, statistica, in un intreccio fantasmagorico ma ‘equilibrato’ di esperienze e innovazioni. Il Comitato Scienti­fico di CarpinScienza ha progettato l’evento, coinvolto i ragazzi e lavorato in maniera congiunta, mettendo insieme un programma di grande fascino. Le conferenze serali fanno parte del corso di formazione per docenti ‘Le competenze del XXI secolo’ che prende le mosse dagli ‘Equilibri’ di CarpinScienza per dispiegarsi tra tematiche diverse e motivanti quali la logica e la creatività, l’educazione finanziaria, la biologia molecolare, la matematica ‘per immagini’.

Le conferenze spettacolo che si svolgeranno nel corso dell'intera settimana del festival vedranno intervenire personaggi illustri di grande spessore culturale e scientifico quali Gian Marco Todesco, Stefano Sandrelli (accompagnato dalla Banda Rulli Frulli), Marina Carpineti, Marco Giliberti, Nicola Ludwig, Federico Benuzzi, Olmo Morandi, Diego Rizzuto e Luca Perri.

I partner sostenitori della manifestazione sono il Rotary Club di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi grazie alla quale è stato possibile realizzare gli eventi e i laboratori tenuti dagli studenti delle quattro scuole in metodologia peer education. Ci hanno sostenuto anche il Comune di Carpi, la Provincia di Modena, l’INAF, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna.