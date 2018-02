"Carta d'identità": conferenza con prof. Francesco Maria Feltri

Venerdì 16 febbraio in sala Biasin Conferenza del prof. Francesco Maria Feltri

Iniziativa Civica è un piccolo gruppo"aperto" che si è costituito nel 2016 alla vigilia del referendum costituzionale: l'obiettivo era ed è quello di creare incontri di informazione circa le tematiche sociali/politiche che si presentano di volta in volta. Il collante che unisce i promotori di "Iniziativa Civica" è la passione politica: politica intesa non come ricerca e gestione del potere attraverso l'amministrazione, anch'essa comunque necessaria, ma come volontà di partecipare alle scelte che più favoriscono il bene comune

‘Carta d'identità’ è il titolo della conferenza che il Prof. Francesco Maria Feltri terrà per Iniziativa Civica venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 21 presso la Sala G.P. Biasin in Via Rocca, 22 a Sassuolo.

Francesco Maria Feltri porrà la sua e la nostra attenzione sui principi etici e socio-politici. Ci parlerà dei diritti dell'uomo, del principio della dignità personale, della libertà, della fratellanza e dell'uguaglianza sociale; affronterà i temi della democrazia e della laicità dello Stato, attraverso un excursus storico e una loro successiva contestualizzazione.