Auditorium Ferrari di Maranello: con Casa de Tàbua si conclude la rassegna per famiglie ‘Teatro XXS’

Con Casa de Tàbua di e con André Casaca e Irene Michailidis si conclude sabato prossimo 2 marzo alle ore 17.30 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello la rassegna di spettacoli per bambini dai 3 ai 12 anni ‘Teatro XXS’, curata da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna. Costo dei biglietti: adulti 6 euro, bambini fino a 12 anni 5 euro.

Lo ‘sguardo esterno’ sullo spettacolo è di Teresa Bruno; al pianoforte, chitarra e lampioncello c’è Irene Michailidis, mentre al ramofono e sega c’è André Casaca; le scenografie sono di Rossella Geraldi, gli oggetti di scena di Marie Eve De Paoli, le macchine di scena di Silvano Costagli, i costumi di Federica Novelli. Una produzione Teatro C’art Comic Education Italia.

Chi avrebbe mai detto che quella casa potesse andare cosi lontano. In una giornata iniziata come quella di ieri, non ci si poteva aspettare tanto. La cosa certa è che un incontro importante arriva dopo un lungo viaggio e così è stato.Due Mondi. Lui con la sua casa viaggiante, lei con la sua casa sonora. Lui con il suo silenzio impacciato e morbido, lei con le sue abitudini precise e ritmiche. Il loro incontro davanti allo sguardo del pubblico li rende ancora più assurdi, più fragili a tal punto che i martelli ballano per loro. Vedersi dalla terrazza ma non riuscire a trovarsi davanti alla porta, pulire casa, sognare, far colazione, darsi appuntamento sotto un lampione sopra una sedia e salutarsi. Casa de Tábua è un incontro inaspettato tra suono e gesto che rivela il lato comico dell’uomo nel quotidiano. Casa de Tábua è un luogo immaginario ma per noi così reale, che se un giorno riprendessimo quel viaggio lo vorremo portare appresso proprio come le nostre case.