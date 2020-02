Giovanni Casella Piazza alla libreria Ubik con il romanzo "Certamen 1246"

Martedì 18 febbraio alle ore 18 presso la libreria Ubik di Modena verrà presentato il romanzo "Certamen 1246" di Giovanni Casella Piazza, che sancisce il ritorno dell’affascinante personaggio del monaco Ariberto del film thriller Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz (2018) di Giuseppe Varlotta. Presenta Elisabetta Fabbi.

Como, A.D. 1268. Il notaio Aielli fa visita all’abate Ariberto, portando con sé un plico misterioso e uno studente di legge, Zirìolo, protetto del patriarca di Aquileia. Il giovane, su ordine di questi, sarà ospite del monastero e potrà conoscere i fatti avvenuti lì molti anni prima, durante l’aspra contesa tra il soglio pontificio romano e Federico II di Svevia e sui quali era stato imposto il vincolo del silenzio. La sparizione di due giovani monaci prima, e di Zirìolo poi, aprirà le ricerche del notaio Aielli: grazie al ritrovamento dei diari di viaggio del giovane studente, il notaio scoprirà nell’abate un personaggio complesso e fuori dal comune, costretto presto a fare i conti con un passato insospettabile e tormentato. Qualcosa marciva dentro di lui. Un morbo stava avvelenando il suo spirito. Ne era certo. Avrebbe dovuto rifiutare di ricevere il notaio. Non aveva più la tempra di un tempo, che gli permetteva di reagire in ogni frangente, trovando sempre il modo di risollevarsi. L’ottimismo se n’era andato. Ora, se fosse caduto, niente e nessuno l’avrebbe più rimesso in piedi.

Giovanni Casella Piazza è nato a Lugano nel 1949. Economista di formazione, appassionato di storia e medioevo, dopo un periodo iniziale come consulente aziendale, ha spostato i suoi interessi verso il campo del giornalismo e dei media, diventando negli anni direttore di un quotidiano della Svizzera italiana, editore televisivo, sceneggiatore e produttore cinematografico, operatore culturale.