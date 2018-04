Terza edizione di Casinalbo al centro, la frazione in festa

Domenica 15 aprile torna “Casinalbo al centro”, l’iniziativa che permetterà di vivere, per una giornata intera, il centro storico della frazione grazie anche alla chiusura della via Giardini, che consentirà la presenza del mercato di qualità e dei gazebo con le proposte dei negozi casinalbesi.

L’evento, che è stato inaugurato con la riqualificazione del centro e della nuova rotatoria, è stato riproposto anche in autunno dello scorso anno, con l’intento di valorizzare la frazione dal punto di vista commerciale, sociale e aggregativo, grazie anche al successo e all’apprezzamento delle persone già dalla prima edizione.

Il programma prevede diverse attività e mercatini: dagli stand di artigianato creativo, al mercato straordinario degli ambulanti, per poi passare al mercatino dei bambini e a quello contadino. Per quanto riguarda la gastronomia ci saranno i truck dello street food, con prelibatezze italiane ed europee; non mancherà anche un’area dedicata alla musica dal vivo e dj set; per i più piccoli invece animazione e spettacoli. Per la speciale occasione, i negozi resteranno aperti tutta la giornata.

L’evento, voluto e proposto dall’Amministrazione comunale con il fine di valorizzare un territorio “policentrico”, ha ricercato sinergie locali come la collaborazione con commercianti, imprenditori e associazioni (Podistica Sportinsieme, Le Palafitte 2.0, PGS Fides). Grazie anche ad un momento di festa come questo, in un luogo cruciale per i casinalbesi, si ribadisce l’importanza e il valore aggiunto che offrono le frazioni alla realtà locale. La particolarità di Formigine, infatti, non sta solo nel castello, ma nell’essere un comune con molti cuori pulsanti, animati da realtà associative ed economiche di grande valore.