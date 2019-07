Castelfranco Jazz Festival, due serate di grande musica in piazza

Per il quarto anno consecutivo, l’associazione Amici del Jazz organizzerà il “Castelfranco Jazz Festival” nelle serate di giovedì 11 e 18 luglio in Piazza Garibaldi, a Castelfranco Emilia alle ore 20:30. Come in ogni edizione, la grande musica sarà la grande protagonista, con le esibizioni dal vivo di artisti di rilevanza internazionale e le aperture di due gruppi emergenti.

Tra i big di questa edizione nella prima serata, della ERJ Orchestra, diretta dal noto trombonista ed arrangiatore Roberto Rossi e formata da 17 elementi tra cui noti musicisti professionisti jazz dell’Emilia Romagna ed integrata con alcuni dei migliori giovani talenti e studenti della regione. Il 18 luglio si potrà assistere alla grande esibizione dei Lo Greco Bros insieme ad Enrico Rava, forse il jazzista italiano più riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale.

Le aperture saranno degli Ukita, giovane gruppo anglo-italiano composto da Peter Wilson alla chitarra, David Paulis al contrabbasso e Luca Caruso alla batteria, e del trio Vaccari, Fontana, Bertone.

I concerti inizieranno alle ore 20:30 e saranno ad ingresso gratuito.

La rassegna è stata inserita all’interno del progetto “Castelfranco una città per suonare” ed è organizzata con l’Ufficio Cultura di Castelfranco Emilia. L’appuntamento è sostenuto dalla Città di Castelfranco Emilia, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed ha il contributo di BPER Banca, Gruppo Hera, Magni Telescopic Handlers, Borghi e Conad.