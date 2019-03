Mostra-mercato di fiori del castello di “Formigine Città”

Si terrà sabato 23 e domenica 24 marzo, in centro storico a Formigine, “Castello in fiore”: la mostra-mercato dedicata al giardinaggio, organizzata dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune. Le bancarelle resteranno aperte dalle 9.30 alle 19. I negozi del paese saranno aperti anche la domenica.

Sempre il 24, alle 10, si terrà la cerimonia d’intitolazione “Città di Formigine”. Il prestigioso riconoscimento arriva dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a quei Comuni che, secondo l'art. 18 del Testo Unico degli Enti Locali, siano "insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza". Nella motivazione si legge: “Il Comune vanta una grande vitalità culturale e sociale e, da sempre, punta sullo sport per la sua funzione aggregante. Ma, soprattutto, si distingue per la sua grande anima verde”. Saranno presenti il Sindaco Maria Costi e il Presidente della Provincia di Modena Giandomenico Tomei. Accompagna la cerimonia la Banda Musicale di Spilamberto e, a seguire, rievocazioni storiche in collaborazione con Pro Loco Oltre il Castello e Arcieri e Balestrieri delle Torre.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, laboratori, zucchero filato e pop corn per tutti i bambini.