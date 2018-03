Formigine, fiori e prodotti enogastronimici nel "Castello in fiore"

Si terrà sabato 24 e domenica 25 marzo "Castello in fiore": mostra-mercato dedicata al giardinaggio, organizzata dalla Pro loco di Formigine e giunta oramai all’undicesima edizione. Saranno presenti anche stand gastronomici ed esposizioni pittoriche per un fine settimana all’aria aperta nel centro storico.

Domenica 25 marzo, alle 15, si terrà un laboratorio a tema tutto dedicato ai bambini, giochi e laboratori con materiali riciclati, zucchero filato e pop corn. I negozi osserveranno la speciale apertura domenicale, e il museo del castello sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

"Nonostante la presenza del cantiere per la riqualificazione della piazza, riusciamo a consentire lo svolgersi delle belle manifestazioni proposte dalle nostre associazioni, come in questo caso la Pro loco e Proform - afferma il Vicesindaco con delega al coordinamento eventi Antonietta Vastola - Il nostro lavoro per mantenere una Formigine attrattiva, dunque, non si arresta. Anzi, con la nuova piazza verrà fornito alle manifestazioni che sono frutto della vivacità del tessuto associativo e commerciale formiginese, un contesto ancora più funzionale e bello".