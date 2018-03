Castelnuovo Rangone, alla Parrocchia incontro con Don Erio Castellucci

Nonostante le condizioni atmosferiche delle scorse settimane, continua sempre con grande seguito La bellezza della Fragilità, rassegna organizzata dall’associazione di Castelnuovo Rangone MAGMA. Il prossimo venerdì 9 marzo, alle ore 20.45, è la volta dell’incontro con l'Arcivescovo di Modena-Nonantola. Don Erio Castellucci prenderà la parola sul palco del Teatro Ariston, sito in via Roma 6/B, per raccontare la sua personale esperienza di uomo e di parroco con il tema della fragilità, affrontandolo nelle più diverse declinazioni e ripercussioni.

L’evento è come sempre a ingresso gratuito.