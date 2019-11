Walk in balance a Castelvetr, sabato la camminata del benessere

Iniziano sabato 9 novembre alle ore 9,30 al Parco S. Polo di Castelvetro le lezioni pratiche del corso di 2° livello “Walk in balance” presentato lo scorso 10 ottobre in municipio e organizzato dal CEAS Valle del Panaro in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune di Castelvetro.

Le successive due lezioni saranno il 16 e 23 novembre sempre con ritrovo al Parco San Polo, di quella che viene definita la “camminata del benessere”, evoluzione del più famoso “nordic walking” (la tecnica del camminare con l’ausilio dei bastoncini).

“Walk in balance” - letteralmente “camminare in equilibrio” - è un metodo basato sull’armonia tra corretto movimento, appropriata alimentazione e un giusto rapporto con l’ambiente naturale e sociale. Partendo dal migliorare la propria postura si arriva ad un benessere generale.

Le lezioni sono della durata di 2 ore ciascuna. I bastoncini da nordic walking sono forniti dagli organizzatori.

Informazioni e iscrizioni: Roberto tel. 348 7915178; info@incia.coop.