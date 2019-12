Il borgo di Castelvetrosi trasforma in un teatro naturale con le favole dei fratelli Grimm

Ogni anno si cerca di proporre qualcosa di diverso, un'opportunità per conoscere i nostri luoghi ed attendere insieme il sentimento che chiamiamo Natale. Perché il Natale non è solo una ricorrenza sacra sul nostro calendario, il Natale è anche emozione, momento di fermarsi e accorgersi di quanto è importante la famiglia, gli affetti, lo stare insieme. Stare insieme: proprio seguendo questo sentimento abbiamo pensato quest'anno di proporre un appuntamento molto speciale dedicato alle famiglie. Uno spettacolo che sapesse coinvolgere tutti.

BORGO SFIABATO è una fantastica avventura per bambini e genitori, all’insegna delle fiabe più belle; tra teatro, gioco, avventura e magia i partecipanti si addentreranno tra i vicoli del borgo incontrando Biancaneve, Cenerentola, Cappuccetto Rosso, il principe e tanti altri personaggi, aiutando i fratelli Grimm a rimettere le fiabe al proprio posto fino a quando non potranno essere nuovamente raccontate.

Curato da Saverio Bari e Marco Marzaioli Con Angelo Argentina, Athena Pozzati, Beatrice Corrao, Bianca Ferretti, Catia Gallotta, Francesca Martignetti, Marcello Finotelli, Marco Marzaioli, Martina Neviani, Saverio Bari Scenografie Momi Croce Laboratori creativi Elisa de Benedetti

Una produzione Crono Eventi per "Natale a Castelvetro" Consigliato per bambini dai 4 ai 9 anni e adulti da 0 ai 99. I bambini di età inferiore ai 4 anni devono essere accompagnati da almeno un genitore/accompagnatore.

E' necessario effettuare la prenotazione sia per gli adulti che per i bambini. Durata 90 minuti. Ritrovo c/o Municipio, piazza Roma 5 Orari: Sabato 7 ore 14.30 | 16.15 Domenica 8 ore 10.30 | 14.30 | 16.15 In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al week end successivo.

INFO Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria, posti limitati Acura dell'Ufficio Cultura del Comune di Castelvetro info@visitcastelvetro.it. Il Gioco-spettacolo si svolge interamente all’aperto, è pertanto consigliato un abbigliamento caldo e comodo.

