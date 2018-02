Teatro, casting modenese per lo spettacolo "Il Cardinale Lambertini"

Domenica 25 marzo si svolgerà il casting per la ripresa del fortunato lavoro teatrale “Il Cardinale Lambertini” prodotto dalla Compagnia Andrea Ferrari. Dopo il debutto avvenuto nel 2013 visti il successo ottenuto e la richiesta di riportarlo in scena, si è deciso per la riproposizione del testo, per la prossima stagione, dove i panni dell'alto prelato bolognese, divenuto papa nel 1740 con il nome di Benedetto XIV, saranno vestiti dallo stesso Andrea Ferrari che ne curerà l'adattamento e la regia. Commedia storica scritta dal drammaturgo Alfredo Testoni nel 1905 vide come primo interprete, l'attore Ermete Zacconi.

Dopo una versione cinematografica del 1934 il successo arrivò con l'interpretazione di Gino Cervi: prima, in un film del 1954 dove spiccavano, tra gli altri, attori del calibro di Sergio Tofano, Arnoldo Foà, Virna Lisi, Tino Buazzelli, Gianni Agus, poi, con uno sceneggiato televisivo del 1963. Agli inizi degli anni '80 l'opera fu ripresa, in teatro, con l'interpretazione di Gianrico Tedeschi che lo vide impegnato in una tournée che fece tappa anche a Modena, al comunale Pavarotti.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare al provino possono iscriversi, gratuitamente, inviando una e-mail correlata di foto e breve curriculum a: nuovadidatticateatrale@gmail.com (è l'unico modo per iscriversi). Gli iscritti saranno contattati dalla produzione per la modalità di svolgimento del casting e gli orari di convocazione. Sono richiesti un minimo di formazione attoriale e conoscenza teatrale. Iscrizioni aperte sino al 20 marzo.