Catàmes, omaggio di Marescotti ai sapori e alla saggezza popolare dell’Emilia-Romagna

Sarà Ivano Marescotti a inauguare domenica 3 novembre la terza stagione di Catámes, rassegna culturale nata dalla collaborazione tra il Comune di Campogalliano, il Circolo ricreativo dei giovani e dei lavoratori e la rete locale delle attività commerciali. Una proposta artistica trasversale di cinema, teatro e musica rivolta ad un pubblico intergenerazionale all’interno della sala La Montagnola.



Catámes, dunque. Termine dialettale che significa “ritroviamoci” “stiamo insieme” e che vuol proporre un’idea di cultura larga, inclusiva e condivisa. Non casualmente a segnarne l’esordio sarà “Linguàza. L’uomo è ciò che mangia” pièce teatrale basata su un inaspettato incontro tra cultura “alta” e cultura “bassa”. A portarla in scena il noto attore e regista teatrale Ivano Marescotti, in un personalissimo omaggio all’aneddotica romagnola.

Punto di partenza è l’interpretazione in chiave ironica e gastronomica del celebre motto del filosofo Feuerbach presente nel titolo. Un contrappunto tra le citazioni colte della letteratura internazionale – da Baudelaire a Shakespeare – e i racconti di vita ricavati dalla saggezza e dall’ironia popolare, nel segno di un elogio dei colori e dei sapori dell’Emilia-Romagna.



Appuntamento a domenica ore 17.00, ingresso unico € 10,00.