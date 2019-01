Catena umana in Piazza Grande per i migranti bloccati in mare

Tam Tam di Pace - il tavolo delle associazioni di pace di Modena - aderisce a “L'Italia che resiste”, per dare vita ad una catena umana attorno a tutti gli edifici di tutti i comuni italiani, grandi e piccoli che siano, per "resistere alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà, di chi interrompe i percorsi di assistenza ed integrazione, di chi istiga all'odio e alla xenofobia dimenticando gli storici valori di accoglienza e convivenza civile".

Per questi motivi l'appuntamento è fissato per sabato 2 febbraio dalle ore 11 alle 13 in piazza Grande a Modena, davanti alla pedra ringadora, come spiegano gli organizzatori: "In silenzio, senza bandiere di partito ma con indosso qualcosa di rosso per riconoscerci e cartelli con scritto "non i mio nome", "restiamo umani", "fateli scendere", "apriamo i porti"".