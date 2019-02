"C'è chi dice no!", il nuovo spettacolo dell'Accademia della Stravaganza in scena per beneficenza

Venerdì 1 e sabato 2 marzo alle ore 21, domenica 3 marzo alle ore 16.30, al Cinema Primavera di Fiorano Modenese, va in scena ‘C’è chi dice no! Ovvero, fate i bravi’, il nuovo lavoro dell’Accademia della Stravaganza, ovvero ‘recita e danza che ti cala la panza’, il gruppo che da molti anni periodicamente sale sul palcoscenico per divertirsi e divertire, raccogliendo fondi da devolvere in beneficenza.

‘C’è chi dice no!’, con il patrocinio del Comune, chiede agli spettatori un contributo di 8 euro.

Sono già iniziate le prevendite presso Clerici Sport, in Via Statale 119, a Spezzano; Nuovo Suono HI-Fi in Via Marconi 67 a Fiorano, Pilates Sassuolo in Via Nievo 12 a Sassuolo.