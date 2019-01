Moda etica, al Salotto Aggazzotti la nuova collezione di Cecilia Rinaldi

Domenica 27 gennaio 2019 a partire dalle ore 18.30 Simonetta Aggazzotti apre le porte del suo Salotto di Viale Martiri della Libertà 38, alla presentazione di Ma’an Exclusive New Collection, l’ultima Collezione di Moda di Cecilia Rinaldi.

A poco più di un anno dall’ultimo riuscitissimo incontro presso il Palazzo dei Musei, in collaborazione con uno degli istituti culturali più prestigiosi della città, dove Cecilia ha presentato una serie di capi ispirati alla collezione di tessuti antichi del Conte Gandini, si rinnova l’appuntamento con il brand cecilia_rinaldi. Cecilia realizza collezioni donna, uomo ed accessorio 100% artigianali e sostenibili, valori propri del mondo Slow Fashion. La moda di Cecilia è prima di tutto una Moda etica: il rispetto per l’ambiente e per l’individuo è da sempre per lei il punto di riferimento nel processo lavorativo e nella realizzazione delle sue collezioni. Caratteristica essenziale del suo modus operandi è l’attenzione al processo manuale.

Viaggiatrice assidua dalle esperienze poliedriche, giovanissima inizia l’attività di docente presso l’Accademia Italiana di arte, moda e design di Firenze, dove attualmente insegna Modellatura e drappeggio, Campionario, Laboratorio abbigliamento, Accessorio. La moda di Cecilia Rinaldi è espressione di innovazioni stilistiche e contaminazioni europee ed internazionali.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare +39 388 499 18 79, scrivere a ceciliarinaldi.cr@gmail.com oppure visitare il sito.