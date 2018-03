Cecilia Strada presenta “La guerra tra di noi”

Cecilia Strada sarà al Castello di Formigine sabato 3 marzo, dove a partire dalle 16,30, in un dialogo con il giornalista e scrittore Luca Leone, presenterà il suo libro “La guerra tra di noi”, edito da Rizzoli.

Nel volume l’autrice, a lungo presidente di Emergency, racconta alcune delle tante storie di uomini, donne e bambini in cui si è imbattuta in Italia o

all’estero, sugli scenari di guerra, negli ospedali, durante gli sbarchi in Sicilia, in un mondo che viene definito di fatto in guerra dal 2001, anno dell’11 settembre e del G8 di Genova. Pagine in cui si cerca di andare oltre la semplice cronaca, ma di collegare episodi, situazioni e contesti anche molto distanti e diversi tra loro, tentando di ricostruire il complesso intreccio di dinamiche economiche, politiche e sociali dietro a ogni conflitto. Quelle stesse dinamiche che finiscono con l’avere così tante ripercussioni anche sulla sicurezza della nostra quotidianità.

Info: Servizio Cultura del Comune di Formigine 059/416244