A Modena le celebrazione per il 171° anniversario della Repubblica Romana

Nell'imminenza del 171° anniversario della Repubblica Romana il Presidente Nazionale dell'Associazione Mazziniana Italiana Michele Finelli verrà a Modena sabato 8 febbraio alle 11,30 per celebrare la ricorrenza in piazza Giuseppe Mazzini davanti all busto del patriota genovese con una prolusione su "La Repubblica Romana del 1849: un messaggio all'Europarlamento". La cittadinanza è invitata a partecipare.-