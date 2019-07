Cemento Vivo Graffiti '19: quinta edizione al bocciodromo di Spezzano

E’ giunta alla quinta edizione la Street Jam Nazionale di graffiti Cemento Vivo che si svolge ogni anno nel Modenese. Dopo Sassuolo e Castelnuovo Rangone quest’anno l’appuntamento è sulle pareti del bocciodromo di Spezzano di Fiorano nei giorni 6 e 7 Luglio. Cemento Vivo, ideato cinqu anni fa dall’artista Aeko, è un evento culturale multidisciplinare sulla creatività urbana. Ventisei artisti italiani sono chiamati ad esprimere il proprio talento attraverso la realizzazione di opere di graffiti di alto livello.

La street jam è resa possibile grazie al Patrocinio e contributo del Comune di Fiorano Modenese e alla collaborazione di McLuc Culture che da tre anni è co-organizzatrice di Cemento Vivo. Il live painting è accompagnato da alcune discipline della scena hip hop: Sabato 6 dalle 14:00 live concert con gli SDP, una delle più significative crew dell’Emilia Romagna. Dalle 17:00 alle 19:00 open jam di skateboard. Domenica 7 dalle 16:00 breackdance contest e dalle 17:00 skateboard jam.

Gli artisti di Cemento Vivo arrivano da tutta Italia e sono alcuni dei più conosciuti nomi della scena attuale: Abva, Aeko, All’anema crew, Charis, Encs, Bibbito, Giowe, Grom, Hot in public, Il Prof, Je 73, Nais, Nekos, Nista, Pavika, Rameist, Rune, Sharko, Shoot, Smoh, SteReal, Tackle Zero, Web3, Wubik, Wiz, Zero.

L’arte dei graffiti è una proposta alternativa per la riqualificazione e manutenzione degli spazi. Cemento vivo rappresenta l’incontro tra energie creative. Vuole dare il suo contributo nel sensibilizzare il pubblico sull’utilità dell’impegno collettivo per il miglioramento della qualità della vita. Attraverso il restyling artistico può realizzarsi una conversione dell’area a museo a cielo aperto.

La quinta edizione è resa possibile grazie al sostegno di Dallara Vernici, CucArt, Loop Colors, Astrofat, Dubset, Rivi Paolo & C., Fitimedil, Elettrotermoidraulica F.R. Con il contributo del Comune di Fiorano Modenese e la co-organizzazione di McLuc Culture, associazione culturale impegnata dal 2005 nella promozione della creatività urbana, membro del network internazionale WallSpot.