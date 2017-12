I giovedì di chalet 3.0 "cena con delitto" a Carpi

▻ Giovedì 11 Gennaio

"Cena con delitto"

Una cena piena di colpi di scena, intrighi e misteri



Menù

▹Millefoglie di patate e scamorza

▹Lasagnetta di carciofi e guanciale

▹Filetto di maialino Marsala e pere

▹Dessert del delitto

29,00 €



Premio oscar...il professore Palladino..luminare scienziato e candidato oscar alla medicina per la sua nuova scoperta della pillola "orga" viene ritrovato riverso per strada in una pozza di sangue...alla fine di una festa di addio al celibato. Trattasi di omicidio. Che ruolo hanno Eva, amante del professore e spogliarellista del locale? E la professoressa Morroni, collaboratrice del professore ? ..e l'imprenditore De Lorenzis, il finanziatore dei progetto del professore?..Il tuo fiuto può aiutare a scoprire l'autore di questo infame omicidio!



In collaborazione con RYS eventi



Prenotazione obbligatoria 059640225

Piazza Garibaldi, 29 Carpi



https://www.facebook.com/events/133324184125220/