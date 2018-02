Cena con delitto allo Chalet 3.0

Giovedì 15 febbraio vi attende una cena colma di intrighi e colpi di scena... il vostro fiuto aiuterà a scoprire l'autore di questo delitto! Divertimento, risate e coinvolgimento assicurato e il gusto di un menù studiato per l'occasione!





"Chi ha ucciso l'uomo ragno? L'invidia, la passione, un passo falso o forse uno sgarro. L'atroce delitto di un uomo dietro la sua maschera, che vede coinvolti personaggi isolettabili e non." Il delitto del secolo in versione italiana!



Menù

Tortino di patate e porr con fonduta di taleggio

Risotto con speck e rosmarino

Stinchetto al forno con patate

Dolce della casa

coperto incluso



Costo cena+ spettacolo 29 €

Prenotazione obbligatoria allo 059640225

Chalet 3.0, Piazza Garibaldi, 29 Carpi



In collaborazione con RYS eventi e Cena con delitto show

