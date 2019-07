Cena De Gustiblues - Osteria di Modena Rossi

Il Blues e la sua storia tornano in piazza Roma presso l’Osteria di Modena Rossi

Il 25 luglio va in scena la CENA De Gustiblues in piazza Roma. Una cena accompagnata da musica, teatro e contaminazioni tra prodotti tipici modenesi e ricette blues del Mississippi. La novità del 2019 è infatti la cena blues, a cura dell’Osteria di Modena Rossi in collaborazione con gli studenti dell’IIS L. Spallanzani che prepareranno un intero menù Blues. La cena blues sarà accompagnata dalle pillole blues di Enrico Menabue, le note dei “Taxi Road”e i gospel dei La Cunza. La cena avrà un costo di 30 euro e si può prenotare presso l’Osteria di Modena Rossi 059 8301952.