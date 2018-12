Chalet 3.0: cena giapponese con sake

Tornano i “giovedì di Chalet”... e si parte con un’esclusiva cena dai sapori unici e lontani che affondano nella tradizione giapponese.

La serata sarà condotta dal sommelier Pier Paolo Chiesi che portata dopo portata abbinerà il Sake e avrete modo di scoprire questa meravigliosa e anche un pó misteriosa bevanda. Il Sake è una bevanda alcolica giapponese, ricavata dalla fermentazione del riso in acqua, che interagiscono con microorganismi chiamati Koji-kin e Kobo. Solo riso particolarmente raffinato viene usato per la preparazione del Sake e gli dona le sue particolari caratteristiche. Questa bevanda è nuova e diversa ma al tempo stesso ricca di storia e con un obiettivo ben preciso: raccontare un’emozione. Riserva subito il tuo posto per una cena di gusto ma anche di storia e tradizioni centenarie!



Menù della serata:

Sashimi di wagyu

Gyoza gamberi e maiale

Sukiyaki di manzo e vongole

Crudo di gamberi con daikon e wasabi

E abbinamenti Sake



In collaborazione con MilanoSake

Costo 48 €

Prenotazione obbligatoria 059640225

Chalet 3.0, Piazza Garibaldi 29, Carpi