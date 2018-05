A Modena arriva la "Cena in bianco", tavolate candide fai da te

Aperte le iscrizioni per la Cena in Bianco che si terrà a Modena l’8 giugno 2018 alle ore 19 (venerdì 15 giugno in caso di maltempo) in un luogo a sorpresa che verrà svelato in rete sulla pagina facebook “Cena in Bianco Modena” (per iscriversi occorre inviare un’email a cenainbiancomodena@gmail.com). L’iniziativa è promossa da ADMO Emilia Romagna (Associazione Donatori Midollo Osseo) in collaborazione con Modenamoremio e con il patrocinio del Comune di Modena, che invita tutta la città a partecipare a questa grande tavolata bianca benefica con soffitto il cielo. Si tratta di una cena seduti “fai da te”, aperta a tutti, gratuita per i partecipanti, all’insegna della convivialità e della condivisione dei valori delle cinque “E” che connotano l’iniziativa: etica, estetica, ecologia, educazione, eleganza.

Solo poche e facili regole per poter partecipare alla Cena, ovviamente vestiti di bianco: è una cena “fai da te”, ognuno si prepara e porta tutto da casa; ognuno prepara l’allestimento per la propria tavola: candele, fiori, centritavola, segnaposti, menu, bolle di sapone e palloncini; ogni partecipante porta tavolo (rettangolare o quadrato), sedie, tovaglia e tovaglioli in tessuto, posate in metallo, piatti e bicchieri di materiale durevole (non di vetro); ognuno sceglie il proprio menù e lo prepara (per sé e i commensali alla sua tavola); in tavola solo acqua e vino (vietati i superalcolici); ognuno porta il sacchetto della spazzatura e porta via tutti i rifiuti.

La serata si aprirà con un breve spettacolo di danza de La Fenice, a seguire, alla presenza del sindaco Giancarlo Muzzarelli, verrà consegnato un riconoscimento a coloro che a partire dagli anni Novanta sono diventati donatori effettivi di midollo osseo a Modena e in provincia, contribuendo a donare una speranza di vita ad un paziente in attesa di trapianto. A rendere ancora più unica questa serata sarà la presenza di Alessandro Bonacorsi, in arte Alle Tattoo. L’8 giugno, il ricavato delle vendite del libro "E se mi tatuassi" di Alle Tattoo, sempre pronto a dare supporto al sociale, verrà devoluto ad ADMO.

“Cena in Bianco®” è un format con marchio registrato nato nel 2012 da un’idea di Antonella Bentivoglio d’Afflitto e diffuso grazie ad ADMO Emilia Romagna ONLUS. Modena, l’8 giugno, accoglierà una delle oltre 250 cene urbane, “Unconventional Dinner®”, che si svolgono in altrettante località, in piazze e strade d’Italia.