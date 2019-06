"Cena lungo il calle", un venerdì sera speciale sotto le stelle

Secondo week end della grande novita' per l'estate 2019. L'associazione SanFra, con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione di ModenAmoreMio, ha infatti ideato "Calle sotto le Stelle" una idea nuova e innovativa per vivere la propria citta' anche nei caldi mesi estivi.

Tutti i week end di giugno, luglio e agosto Calle di Luca si trasforma in un salotto, con poltrone, sedie, musica jazz, un tetto di luci calde, e tutti i locali della strada rimangono aperti con uno spirito di "unione" dove tutti i posti a sedere non saranno dei singoli locali ma "tutto a disposizione di tutti"

Venerdi 14 giugno si riproporrà anche la "Cena lungo il calle", ovvero la possibilita' per chiunque di cenare lungo la strada illuminata con una pizza di Calle9 o le tigelle e il lambrusco della Lambruscheria o un gelato della Officina del Gelato o un piatto di pesce di Iodio Puro o un cocktail del bar Modena, cosi' come potranno usufruire dei tanti negozi aperti della associazione SanFra che proporranno offerte particolari solo per queste occasioni. Prenotazioni per la cena tramite whataspp 328 6878382 a esaurimento posti.

"Modena sotto le stelle e' ancora piu' bella questa estate" - dichiara Alessio Bardelli presidente SanFra - "invitiamo tutti a passeggiare in centro storico, a venire a brindare e chiacchierare con gli amici nel cuore della nostra citta con musica, aperitivi, sorprese ed emozioni nel cuore della citta'".