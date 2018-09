"Pizza e... curve", anche a Modena la cena del Curvy Pride

E' in arrivo anche a Modena la seconda edizione di "Pizza e... curve", un'idea di aggregazione basata sull’essere donna, libera dalle catene degli stereotipi fisici imposti dai mass-media, e sulla forza dell’amicizia e della convivialità. Tantissime donne di tutte le taglie e forme si daranno appuntamento allo stesso orario ma in diverse pizzerie di tutta Italia e, con indosso un tocco di fucsia e tanta voglia di stare insieme, si collegheranno attraverso i social per condividere la serata attraverso foto, video e dirette. E non solo d’Italia. La voglia di gridare al mondo che ogni Donna è unica e bellissima ha oltrepassato anche i confini dell’Italia. In Europa abbiamo già le prime due adesione: la Slovenia e la Svizzera.

L’appuntamento è per venerdì 21 Settembre 2018 dalle ore 20:00 alle ore 23:00, ovunque ci siano donne desiderose di diffondere un importante messaggio sociale: affermare il diritto a un'idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi, soprattutto per le adolescenti. A Modena l'appubtamento sarà alla Pizzeria Ristorante Tramonti di via Giardini.

L’evento è promosso dall’Associazione Curvy Pride, Associazione Nazionale di Promozione Sociale, che dal 2015 è impegnata nel diffondere la cultura della pluralità dei modelli di bellezza, contro ogni forma di discriminazione e bullismo ponderale. Per aderire alla serata basta inviare una mail a curvypride@gmail.com oppure mandare un messaggio tramite i canali social all’associazione o direttamente alle referenti.

CURVY PRIDE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Simona D’Aulerio 3408478011 – 3478264983 - curvypride@gmail.com

Sito e blog www.curvypride.it

Facebook Curvy Pride

Twitter @curvypride_real

Instagram @curvypride_official