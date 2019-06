Al Drama Teatro la cena-spettacolo "'900, hello or goodbye?"

In occasione della nuova stagione 2019/2020 del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, mercoledì 26 giugno Emilia Romagna Teatro Fondazione organizza la cena-spettacolo “’900 HELLO or GOODBYE?” alle ore 20.30 presso Drama Teatro a Modena (Viale Buon Pastore, 57).

Riprendendo il claim della stagione dei teatri ERT Bye bye ‘900? - che pone l’accento sulla capacità del Novecento di trasformare, generando il “nuovo” – la cena spettacolo ripercorre, insieme ai suoi attori e commensali, gli accadimenti più stravolgenti del secolo che abbiamo salutato ormai due decenni fa: dall’Esposizione Universale di Parigi, che ha dato il benvenuto a un neonato ‘900, fino ad arrivare ai festeggiamenti per i suoi 100 anni sull’imponente skyline di New York dove ancora brillavano le due Torri.

La cena-spettacolo è un evento a ingresso gratuito: gli spettatori-commensali sono invitati a portare una pietanza da condividere. Prenotazione obbligatoria a promozione@emiliarmoagnateatro.com