Teatro Comunale di Carpi: in scena "Cena tra amici"

La stagione di Prosa del Teatro Comunale di Carpi prosegue venerdì 9, sabato 10 (alle ore 21) e domenica 11 febbraio (alle ore 16) con lo spettacolo Le prenom (Cena tra amici) di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière: in scena Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò, per la regia di Antonio Zavatteri. La versione italiana è di Fausto Paravidino.

Una cena tra amici quarantenni all’apparenza amabile e garbata si trasforma in un’occasione per scannarsi, facendo emergere rabbia e rancori all’interno di un meccanismo tragicomico perfetto. Rappresentato a Parigi nel 2010 Le prénom ottenne sei nomination al Prix Molière dell'anno seguente e fu adattato subito per il grande schermo dai suoi stessi autori. Il film uscì anche in Italia nel 2012 con il titolo Cena tra amici. Tre anni dopo, Francesca Archibugi ne fece un nuovo adattamento cinematografico con il titolo Il nome del figlio.

I membri della compagnia del Teatro Stabile di Genova saranno sabato 10 febbraio alle ore 17.30 nella sala del Comunale per incontrare il pubblico e presentare lo spettacolo, nell’ambito del ciclo di incontri Artisti da vicino, ingresso libero.

