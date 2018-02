Dal teatro al cinema: all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola il film “Cena tra amici”

Dal teatro al cinema, per offrire agli spettatori una visione multimediale dello stesso testo. Dopo il grande successo di Le Prénom – Cena tra amici di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière portato in scena da Antonio Zavatteri giovedì scorso 8 febbraio all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola nell’ambito della Stagione teatrale 2017/2018 curata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna, domani venerdì 16 febbraio alle ore 21.00 sarà proiettato a ingresso gratuito sempre all’Auditorium il film “Cena tra amici” (Le Prènom) diretto dagli stessi autori della piéce Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière (Francia/Belgio 2012) con Patrick Bruel, Valérie Benguigui. Charles Berling, Guillaume de Tonquédec, Judith El Zein, Françoise Fabian. Il film ha ricevuto cinque nomination al Premio César 2013, vincendo quelle per il Migliore Attore non Protagonista (de Tonquédec) e per la Migliore Attrice non Protagonista (Benguigui).