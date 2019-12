Censimento degli uccelli acquatici, appuntamento alla Stazione Ornitologica il Pettazzurro

Sono in programma per domenica 15 dicembre 2019, i Censimenti mensili degli uccelli acquatici e dei rapaci nella bassa modenese. Per quanti fossero interessati, il ritrovo è fissato per le ore 08:00 presso la S.O.M. (Stazione Ornitologica Modenese) “il Pettazzurro” Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola (MO), Via Montirone n° 3.

Per l’occasione verranno censite le zone umide dei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Concordia sulla Secchia (MO). Nello specifico: Valli della Tomina; Valli le Partite; Valli di Fossa; Valli di San Martino in Spino; Valli di Massa finalese.

A dicembre si sono già formati i contingenti di uccelli acquatici svernanti, sarà quindi possibile osservare numerosi gruppi di Oche, Gabbiani, Limicoli ecc. che scelgono le nostre valli per passare l’inverno, uno spettacolo unico. Inoltre questo è il mese della migrazione delle Gru, che tutti gli anni non mancano di farsi osservare con spettacolari passaggi in volo sopra le nostre teste.

Ci si suddividerà in squadre per procedere con i censimenti che termineranno indicativamente alle ore 12:00 circa. L’iniziativa è aperta a chiunque: esperti, meno esperti, semplici curiosi. Per tutti ci sarà l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia. Oltre che un’occasione per scoprire la vita delle valli.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti con abbigliamento idoneo alla stagione, stivali di gomma e/o calzature impermeabili. I censimenti si terranno anche in caso di pioggia.

Per informazioni e prenotazioni: som@cisniar.it, oppure 335 5256175.