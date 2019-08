Una domenica di "censimento" per l'avifauna delle Valli Mirandolesi

Domenica 18 agosto si terrà l'iniziativa dal titolo "Monitoraggio dell'avifauna acquatica: i censimenti mensili". L'appuntamento è perto a tutti ed avrà luogo presso la Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro", in via Montirone 3, in località Confine di Mortizzuolo, Mirandola. Il ritrovo è previsto per le ore 7.00 con inizio delle attività alle 7.30.

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio ed il contributo del Comune di Mirandola ed è sostenuta dal Centro Italiano Studi Nidi Artificiali, dall'Associazione Ornitologi Emilia-Romagna e dal Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella". Per informazioni scrivere a som@cisniar.ito telefonare al numero 335/5256175.