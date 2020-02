Centro Alpino Italiano, al via i lunedì del CAI di Sassuolo

E’ stato reso noto il programma di appuntamenti del CAI di Sassuolo per i mesi di febbraio e marzo. Il CAI di Sassuolo, in collaborazione con la commissione TAM, presenta infatti i lunedì del CAI, che si svolgeranno a partire dalle ore 21, presso la sede CAI in Piazza Risorgimento, 52 a fianco dello stadio Ricci.

Cultura, Ambiente e Territorio

10 febbraio 2020 – Gli insediamenti preistorici nell’Appennino Settentrionale Giuliano Cervi, Presidente del Comitato Scientifico Centrale del CAI

24 febbraio 2020 – Geranio argenteo, salice erbaceo & Co: preziose (ma quasi sconosciute) rarità botaniche dell'Appennino Emiliano Giovanna Barbieri, Orto Botanico di Modena

Cambiamenti Climatici

9 marzo 2020 – In viaggio nel tempo sul Monte Cimone: passato e presente di un osservatorio atmosferico unico in italia. Tenente Colonnello Antonio Vocino, Direttore del Centro Aeronauitica Militare di Montagna M. Cimone (CAMM)

23 marzo 2020 – Le foreste in un mondo che cambia Giorgio Maresi, Unità di Protezione delle piante agroforestali, Fondazione Mach – San Michele all'Adige, TN

30 marzo 2020 – Effetti dei cambioamenti climatici sulle popolazioni di ungulati Paolo V. Filetto, Presidente Provinciale GEV Modena

Inoltre, come ogni anno, verrà proposto un calendario di attività, che sarà possibile trovare sul sito del CAI di Sassuolo. In ogni stagione, dalla facile gita collinare alle impegnative escursioni alpine, con lo scopo di far conoscere la montagna, nel rispetto dell’ambiente e con spirito di condivisione.