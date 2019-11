Centro invernale Centofiori per i bambini dai 3 ai 13 anni

Vieni a vivere l'atmosfera delle feste a contatto con la natura e le tradizioni, stimolando l'autonomia secondo i principi montessoriani e le attività outdoor che da sempre accompagnano i nostri centri estivi.

Il servizio verrà attivato al raggiungimento minimo di 7 iscritti nelle seguenti date: 23,24,27,30,31 dicembre 2019 e 2, 3 gennaio 2020.

Età dai 3 ai 13 anni.

Per iscriversi compilare il modulo utilizzando il QRcode oppure on line sul sito della Fattoria Centofiori.

Le iscrizioni si chiuderanno giorno 20 dicembre 2019

Per informazioni chiamare il 320 8741192