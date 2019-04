Carpi, cerimonia in piazza Martiri per il 25 Aprile

Come ogni anno, in occasione della ricorrenza del 25 aprile, l’amministrazione comunale di Carpi e il Comitato per la Memoria comunale promuovono la tradizionale manifestazione commemorativa della Festa della Liberazione. Nella mattinata di giovedì 25 aprile il programma dell’iniziativa prevede alle ore 10 il ritrovo al Cimitero Urbano dove avverranno la benedizione e la deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti. Al termine si formerà un corteo che si dirigerà in Piazza dei Martiri con arrivo previsto alle 10.30 davanti al Municipio, dove porteranno il loro saluto le autorità cittadine e il Presidente ANPI di Carpi, Stefano Barbieri.

L’accompagnamento musicale sarà a cura della Filarmonica Città di Carpi. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nella Sala consiliare del Municipio.

Per conoscere tutte le iniziative comprese nel programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione 2019 basta cliccare sulla relativa sezione presente sulla home page della Rete civica Carpidiem.

Ricordiamo altresì che in occasione della celebrazione in Piazza dei Martiri una rappresentanza dell’amministrazione comunale deporrà giovedì mattina un mazzo di fiori nei pressi della lapide che ricorda le tre vittime dell’incidente del 25 aprile del 2011.