"Che nome dai alle tue cisti?", torna la campagna nazionale con visite dermatologiche gratuite

Sabato 12 Maggio la nuova tappa della Campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’Idrosadenite suppurativa (HS), denominata “Che nome dai alle tue cisti?”, alla quale la ASL Latina aderisce, promuovendo visite dermatologiche gratuite su prenotazione. “Che nome dai alle tue cisti?” vede coinvolte 30 strutture ospedaliere ed universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di HS ad iniziare un percorso di cura presso i centri ospedaliero-universitari che hanno un ambulatorio dedicato ad una patologia ancora oggi misconosciuta e di difficile diagnosi. L’HS infatti si manifesta con la formazione di cisti, noduli, ascessi e lesioni dolorose nelle aree inguinale, ascellare, perianale, dei glutei e sotto il seno e, meno frequentemente, sul cuoio capelluto, collo, schiena, viso e addome. Il quadro clinico non è sempre facile da riconoscere e può simulare delle comuni “cisti sebacee”o essere scambiata per altre patologie (acne, follicoliti). L’idrosadenite suppurativa è una patologia misconosciuta, molto dolorosa e difficile da diagnosticare. Proprio la difficoltà di diagnosi causa a volte il peggioramento dei pazienti.

Sabato 12 Maggio presso la Struttura Complessa di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, diretta dal Professor Giovanni Pellacani, chi soffre di HS potrà usufruire di una visita gratuita, previa prenotazione. Per prenotare telefonare al numero 392 8077216 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00. Le visite si svolgono presso l’Ambulatoriale di Dermatologia del Policlinico di Modena, piano terra, ingresso 16.

L’ambulatorio idrosadenite del Policlinico di Modena è specializzato nella diagnosi e cura dei pazienti affetti da idrosadenite suppurativa e vi si accede previa visita dermatologica generale eseguita da specialista interno o territoriale (ambulatorio di secondo livello). "L'idrosadenite rappresenta una patologia che influenza negativamente la qualità della vita dei pazienti e che richiede un approccio clinico-terapeutico spesso complesso, soprattutto nei casi più importanti e gravi" afferma il Prof Giovanni Pellacani "A questo scopo si è pensato di attivare un percorso dedicato a questi pazienti in modo che possano trovare le risposte migliori e più efficaci al loro problema con professionisti dedicati alla loro patologia ed alla loro cura durante tutti i passaggi e tempi eventualmente necessari a portarli alla guarigione".

"Che nome dai alle tue cisti?” è patrocinata da Inversa Onlus, l’associazione italiana per i pazienti affetti di idrosadenite suppurativa (HS) nata per sopperire alle necessità e difficoltà dei malati legate alla gestione di una patologia cronica invalidante. L’associazione, fondata nel 2010 da Giusi Pintori, sostiene proattivamente ogni singolo malato, fornendo informazioni e sostegno, con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere meglio.