"Che rimanga tra noi", i Sidecar ad Attozero

I Sidecar, al secolo Gino Andreoli e Davide Casari, sono pronti per la loro opera prima dal titolo, CHE RIMANGA TRA NOI, di scena Domenica 14 Ottobre ore 21:00 presso Atto Zero a Modena. Uno spettacolo confidenziale, brillante ma al tempo stesso crudo, un modo per narrare di se e di tutto ciò che abbiamo intorno, senza regole ne confini, vergogne ne paure. Gli attori, pronti a mettersi in gioco, avranno bisogno del consenso del pubblico che, chiamato ad un giuramento, decreterà il vero inizio dello spettacolo nel quale il coinvolgimento la farà da padrone, con una sola certezza, tutto rimarrà tra noi. Gino e Davide saranno coadiuvati da Mirco Casanova e saranno supportati dalla colonna sonora dal maestro Francesco Luppi e dalle luci di Francesco Filazzola.

