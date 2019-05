Salute e prevenzione, alla Farmacia Comunale di Formigine due giornate di check up gratuiti

La Farmacia comunale di Formigine continua la sua importante attività di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della salute. Per tutta la giornata di giovedì 23 maggio, è previsto un check up gratuito del ritorno venoso, fondamentale per individuare eventuali problematiche di circolazione e di pesantezza degli arti inferiori.

“Quando, per una serie di fattori, la vena perde elasticità, il sangue non riesce a risalire e ristagna nelle vene delle gambe - spiega il personale della farmacia - Il ristagno ematico comporta un aumento della pressione nelle vene, con sfiancamento della parete venosa e compromissione della funzionalità delle valvole. Di conseguenza, il sangue ristagna in misura maggiore e il disturbo tende ad aggravarsi pur restando asintomatico per lungo tempo”. Il controllo dura 10 minuti.

Mercoledì 29 maggio, si terrà un altro appuntamento gratuito con il “Metabolic Check”, che serve a monitorare i principali parametri metabolici. Vengono infatti analizzati la pressione arteriosa sistolica e diastolica; il colesterolo totale, HDL e trigliceridi; la glicemia e il rischio cardiovascolare. Il servizio è attivo dalle 9.30 fino alle 18.30. Il controllo dura 5 minuti e lo si fa prelevando una goccia di sangue dal dito.

Per prenotare gli appuntamenti è possibile telefonare al numero 059 5750066, oppure mandare un messaggio privato alla pagina Facebook “Farmacia Comunale di Formigine”. La farmacia si trova il via Pagani 5, a Formigine.