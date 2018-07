Le note di Mozart e Beethoven aprono il “Salotto in piazza XX settembre”

È dedicata a due mostri sacri della musica come Mozart e Beethoven la “chiacchierata concerto” che domenica 22 luglio è al centro dell’esordio dell’edizione 2018 del “Salotto in piazza XX settembre”. La rassegna a cura del Salotto culturale Aggazzotti, nell’ambito dell’Estate modenese organizzata dal Comune di Modena con il sostegno di Hera e Fondazione Cassa di risparmio di Modena, ritorna ad animare il cuore del centro storico da domenica 22 luglio a domenica 19 agosto, tutte le domeniche e il mercoledì di Ferragosto.

Il “Salotto in piazza XX settembre”, giunto alla nona edizione con Sabrina Gasparini del Salotto Aggazzotti confermata nel ruolo di direttrice artistica, vede tutti gli spettacoli svolgersi sul palco allestito in piazza, sempre a ingresso libero alle 21.15 (altre iniziative si svolgono prima). In caso di maltempo ci si sposta (stessa ora e stesso giorno) al Teatro Tempio in viale Caduti in guerra.

Il sipario si alza per la prima volta, appunto, domenica 22 luglio, e la serata presenta un po’ lo schema di gioco proposto anche negli appuntamenti successivi.

La serata, infatti, si apre con “Così fan tutte, storie di libertinaggio tra gioco d’azzardo e relazioni pericolose”, itinerario guidato a cura delle guide di Arianna che inizia alle 20 (ritrovo al palco alle 19.45). Prima della “chiacchierata concerto”, dedicata a Mozart e Beethoven, in piazza si ascoltano le pillole di cultura a cura di Giancarlo Iattici, presidente della Società del Sandrone, con curiosità sul dialetto modenese. Sul palco, il Circolo artistico Muraglione espone opere pittoriche.

Infine, alle 21.15 circa, i maestri Gen Llukaci al violino e Stefano Malferrari al pianoforte dialogheranno in parole e in musica, per far meglio conoscere i due grandissimi compositori che, con la loro opera, hanno portato un contributo fondamentale all'evoluzione del linguaggio e dell'estetica musicale. L’obiettivo è portare allo spettatore, con una conversazione attorno a un pianoforte, i momenti salienti della creatività nell'ambito della grande musica, descrivendo in modo semplice ma rigoroso alcune delle principali opere dell'autore preso in esame.