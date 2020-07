"Chiacchiere in cortile", riflessioni sull'alimentazione durante il lockdown a cura di Gusto Vegetariano

"Chiacchiere in cortile": una serie di incontri gratuiti organizzati da Gusto Vegetariano nel cortile interno di Luogo Snc nel cuore del Villaggio Artigiano di Modena.

Incontrarsi per condividere osservazioni e riflessioni fatte nel periodo di lockdown: il tuo modo di fare la spesa è cambiato? La tua alimentazione è cambiata? Cosa abbiamo osservato? Quali nuove consapevolezze abbiamo? Quali propositi per il futuro?

Francesca Rubertone, chef di Gusto Vegetariano, racconterà cosa significa per lei Cucina Naturale e come, questo tipo di cucina, possa essere di aiuto ad entrare maggiormente in contatto con se stessi e con l'ambiente intorno a noi.

L'ingresso è gratuito, su prenotazione.

La necessità di monitorare le presenze nel rispetto delle regole sanitarie nazionali legate al Covid, ci richiede un piccolo sforzo in cui la tua collaborazione è fondamentale per poter tornare di nuovo a vivere con gioia e in contatto diretto tutte le nostre attività. Ti chiediamo di venire provvista/o della tua mascherina. All'ingresso sarà presente un dispenser con il gel disinfettante per le mani. Le sedute saranno posizionate in modo che ogni persona mantenga la distanza di un metro dall’altra.