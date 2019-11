Children's Tour, a ModenaFiere torna il salone delle vacanze 0-14

Quest'anno Curiosa in Fiera ospita anche un altro evneto, un intero padiglione di oltre 5.500 mq che invita a viaggiare, con la valigia e con la fantasia. Gli oltre ottanta espositori presenti al Children’s Tour, il salone delle vacanze 0 – 14 sono pronti a suggerire mete per ogni esigenza ed esperienze fuori dall’ordinario. Alle proposte di promozione turistica per viaggi in famiglia, campus individuali, vacanze di Natale, settimane bianche, itinerari d’arte e siti archeologici, si aggiungono infatti oltre centocinquanta eventi programmati nei tre giorni della manifestazione, con una ricchissima offerta che spazia dai laboratori ludo-didattici agli spettacoli, dalle lezioni di danza alla scoperta di sorprendenti e innovative attività sportive. In programma anche, il 29 novembre, il workshop professionale organizzato da Tourist Trend tra buyer e seller specializzati nel turismo per famiglie. Non manca un piccolo villaggio di Santa Claus con slitta, trono e casetta: e forse arriverà anche lui, il nostro Babbo Natale, ad accendere di meraviglia e stupore la giornata dei più piccoli (e dare il via alle foto di rito).

Viaggi, attività (ri)creative e spettacoli sono quindi le tre grandi macroaree in cui possono essere sintetizzati i contenuti del salone, in un caleidoscopio di suggerimenti ed esperienze per tutti i gusti (e anche per tutte le tasche).

Orari: venerdì 29 e sabato 30 novembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00, domenica 1° dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito per tutti nella giornata di venerdì 29 novembre, a pagamento sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre (6 euro biglietto intero, 5 euro ridotto); costo biglietto in prevendita 5 euro. Per i possessori di Carta Insieme e Conad Card o di un coupon Conad l’ingresso è di 5 euro. Per bambini e ragazzi fino a 14 anni l’ingresso è sempre gratuito ed è offerto da Conad E fino al 31 dicembre 2019 Conad rimborsa il biglietto a tutti i visitatori che presenteranno alle casse dei supermercati e ipermercati di Modena e provincia il biglietto intero (6€ di sconto su una spesa minima di almeno 60€) o quello ridotto (5€ su una spesa minima di almeno 50€); sono esclusi dalla promozione i biglietti in prevendita.

Viaggi

Occhio di riguardo per i pacchetti all inclusive e gli itinerari per le famiglie, anche in considerazione delle imminenti vacanze natalizie, sia per gli appassionati degli sport invernali sia per chi preferisce regalarsi qualche giorno di relax e benessere o, ancora, una immersione nelle bellezze architettoniche e naturalistiche italiane ed estere. E tante informazioni anche per quanto riguarda le vacanze studio degli studenti, senza genitori al seguito, in tutto il mondo, in college, famiglia o in hotel, con insegnanti qualificati, assistenza, escursioni e tempo libero con attività: una soluzione unica che consente sempre di combinare perfettamente lo studio e il divertimento.

Attività (ri)creative

Bambini sempre protagonisti attivi con laboratori a tutte le ore: dalla scuola di magia, dove andare a lezione di pozioni e incantesimi a quella di danza classica, dalla scrittura egizia ai segreti del mosaico romano, dal gioco dell’immortalità a quello di Ur (sumero). Dai momenti in cui si può salire sulla macchina del tempo per andare a spasso nel Paleolitico, con scheggiatura delle felci, pitture rupestri e uso del fuoco si aggiungono le esperienze dei “facciamo finta che” (ma per davvero) di “Pompiere per un giorno”, “Metereologo per un giorno”, “Fotografo per un giorno” e “Dj per un giorno”. Non mancano letture ad alta voce e laboratori dedicati all’alimentazione, alla salvaguardia dell’ambiente e alla creatività, creativi dove usare colori, colla, cartoncini, pigne, materiali naturali e di riciclo. Per i più sportivi, esercizi didattici per mountain bike e sci e tanti esperimenti al MeteoVillage, gestito da Epson Meteo.

Spettacoli

Di tutto di più anche tra gli eventi: dalle trasparenze cangianti delle bolle giganti alla sfida gravitazionale di pole sport e danze aeree, dalle marionette alla magia e alle battute del ventriloquo si passa a esibizioni di tango e hip-hop, danza classica, balli caraibici e latini (e ci sono anche le lezioni per provare!). Equilibrio, energia e benessere con biodanza e discipline orientali (Muay Boran, Kick Boxing e Taekwondo) e, da non perdere, il momento del talent show dei bambini per scoprire capacità e attitudini nascoste. Il divertimento è assicurato proprio per tutti.