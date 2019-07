Parco Ferrari, chiusura frizzante per il Modena Blues Festival

Chiude venerdì 19 luglio il Modena Blues Festival, la rassegna blues al Parco Enzo Ferrari di Modena che si è svolta i venerdì di giugno e luglio con il sostegno della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e il contributo di Conad Giardino, coordinata da Emilio Teglio con direzione artistica di Francesco Coppola.

Alle 21,15 avverrà la premiazione dei migliori scatti del Photo Contest Modena Blues Festival, curato dal fotografo Paolo Gualdi per AC Factory.

Alle 21,45 sul palco la travolgente Gloria Turrini con il il suo trio. Gloria Turrini, cantante fantastica dalla voce potente e ammaliante, ha collaborato con Max Gazzè, La Pina, Giuliano Palma, Andy J Forest, Jackie Allen. Nella sua voce graffiante rivivono le Blues Woman di inizio secolo e le Soul Woman degli anni 60/70. Insieme a Gloria ci saranno due dei migliori musicisti del panorama nazionale come Mecco Guidi all'Organo Hammond e Lele Veronesi alla Batteria. La musica di questo trio è eterogenea e a tratti sorprendente, un viaggio attraverso il blues del Mississippi, passando attraverso il jazz delle origini per arrivare al soul di Detroit.

Sabato 20 serata rock con Rigo Righetti che con il suo Trio che racconta le storie di Cash Machine e degli altri dischi di Rigo in una declinazione molto rock e ricca di pathos, garantita dalla chitarra di Francesco Pugnetti, già collaboratore di Rigo e grande stilista della chitarra e dalla batteria di Tommy Graziani, il dinamico drummer figlio del grande cantautore Ivan Graziani. La serata sarà ricca di omaggi alla grande musica americana.

Domenica 21 dalle ore 18 tante attività per i più piccoli: dalle ore 18 “Il canto delle sirene” Laboratori creativi dedicati ai bambini per creare e divertirsi con Cecicrea! Sempre alle 18 “Truccabimbi con la Barbatrucco” Una valigia magica piena di tutti i colori del mondo per trasformare i volti di bimbi piccoli e grandi a cura di Cantierart e APS Precariart

La musica arriva come ogni domenica verso le 19,30 con “The Sunday Jam”: la jam session jazz del Millybar. Prima parte del live con la house band del Millybar formata questa domenica da Luca Barbieri al piano, Pablo Del Carlo al contrabbasso, Dario Mazzucco alla batteria. A seguire jam session con i tanti musicisti e cantanti che come ogni domenica vogliono salire sul palco e partecipare.

Da lunedì 22 luglio il consueto programma infrasettimanale di dj e balli del Millybar:

lunedì tango con il Circolo Gardel; martedì revival, liscio e anni 60 con DinoMania; mercoledì balli latini con LMM; giovedì serata di danza country con dj Robby Country.

Per gli amanti dei mercatini, ogni venerdì e sabato, dalle 19 alle 24“Mercatino sotto le stelle” HandMade & Vintage

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del locale “Millybar Parco Ferrari” o al numero tel: 3277646127.