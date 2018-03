"Ci vorrebbe una mappa", Luisa Menziani al Consorzio Creativo

Domenica 4 marzo, ore 18.00 presso la Bottega del Consorzio Creativo, in Via delloZono, 5 (ang.Piazza XX Settembre), Modena, presentazione del libro: ’CI VORREBBE UNA MAPPA. La vita è un viaggio. Anzi due.’ Di Luisa Manziani. L’autrice dialogherà con Marcella Farioli e Milena Bonomi.

Luisa Menziani - Insegnante di italiano e latino al liceo Wiligelmo di Modena. Dopo la maturità classica ha conseguito la Laurea in Lettere presso l'Università di Bologna. Appassionata d'arte, di sole e di bellezza, ama scrivere, leggere fotografare e tutto ciò che è creativo e vitale. E tra questo, la bicicletta. Nel 2015 aveva già pubblicato “FanteCavalloeRe”.

Con questo nuovo libro ritorna la protagonista di FanteCavalloeRe, sempre in sella alla sua bici, alle prese con un libro che sta scrivendo. Il piano della realtà e quello della fantasia si susseguono, intersecano e riprendono in un gioco di prospettive e avventura. Il rapporto con il tempo, la ricerca della felicità, l’amore, il viaggio come metafora dell’esistere: questi i temi di fondo attorno ai quali si muovono personaggi in carne e ossa, con le loro storie e i loro eterni dilemmi. Tra persone e personaggi, in un caleidoscopio di travestimenti, si aggira leggera la voce narrante, alla ricerca di un possibile happy ending. Anzi due.