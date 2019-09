San Felice, torna la passeggiata gastronomica "Ciapa la galeina"

Torna a San Felice sul Panaro, per la sesta edizione, il "Ciapa la galeina Tour". L'evento sarà organizzato da Comitato Scuole Genitori e Comune di San Felice in collaborazione con Kakao Caffè. Una passeggiata enogastronomica per i parchi di San Felice che quest'anno cambi aanche il proprio percorso. Un nuovo itinerario con nuove tappe, ma con la stessa identica voglia di divertirsi e stare in compagnia.

Per questa edizione i gruppi saranno 5, con il primo in partenza alle ore 10:30 e l'ultimo in partenza alle ore 12:30. Biglietto 22 €, tutto compreso.

INFO: 320 0741620