Ciaspolata a San Pellegrino

Domenica 10 Febbraio 2019 escursione guidata in ciaspole dall'Imbrancamento (Frassinoro) fino a San Pellegrino in Alpe,

"Il paradiso delle ciaspole e... il Giro del Diavolo". Percorso entusiasmante seguendo antiche vie solcate nei secoli da pellegrini e viandanti, avvolti prima nel fitto delle foreste e in seguito sulla dorsale di crinale con viste panoramiche su Alpi Apuane fino al mar Tirreno e alle isole dell'arcipelago Toscano, con passaggio per pranzo al ristorante "Appennino da Pacetto" con menù tipico nel borgo medievale di San Pellegrino in Alpe.

Difficoltà: Escursionistica

Lunghezza 8km circa

Dislivello 450mt circa

durata 5 ore circa, pause escluse. rientro previsto alla macchina per metà pomeriggio.

il percorso prevede alcune soste con un ristoro caldo e varie spiegazioni storiche e ambientali.

Info e prenotazioni

Fabio 333.5293621 guide@fattoriacentofiori.it

Leonardo 347.9413626 leonardo3890@gmail.com

noleggio ciaspole 9€ - pranzo convenzionato 20€

Prenotazione obbligatoria entro sabato 9 febbraio via mail, telefonata o whatsapp.

