"Il segreto della ninfa del lago", ciaspolata in Appennino

Abetaie secolari, vasti panorami e una conca di origine glaciale che custodisce un lago dalle acque cristalline dai riflessi verde smeraldo, in uno dei contesti di maggior pregio naturalistico dell’Appennino. Dal ritrovo Bar Ristorante Lago della Ninfa ci avvieremo ciaspole ai piedi sulla sponda destra della conca lacustre e vi racconteremo un’antica leggenda, per poi proseguire nella fitta foresta seguendo le tracce degli animali selvatici, affiancando e guadando a più riprese piccoli ruscelli gonfi dalle acque del disgelo. Usciremo dal bosco e attraverseremo un’estesa area prativa per giungere nei pressi di un agriturismo Agriturismo Cervarola, risaliremo in direzione di un passo assai panoramico ove faremo una breve e meritata pausa con magnifica vista sul comprensorio del Monte Cimone e tutto l’arco appenninico fino al bolognese. Riprenderemo salendo in direzione di un colle dalle dolci pendenze attraverso una fitta pineta, quindi rientreremo sui nostri passi variando a tratti il percorso d’andata per raggiungere un ultimo rifugio e “planare” sul lago seguendone al ritorno la sponda sinistra fino al punto di partenza.

Evento organizzato da Modenatur in collaborazione con Guide 100Fiori