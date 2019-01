Lama Mocogno, al via la prima ciaspolata dell'anno

Al Centro Fondo Lama Mocogno si ripartire con un calendario ricco di ciaspolate. I partecipanti potranno immergersi in un panorama mozzafiato e un'atmosfera da cartolina, grazie anche alle abbondanti nevicate di questi giorni. Le temperature rigide permetteranno di trovare una neve soffice e probabilmente verrà inaugurato un nuovo sentiero.

La prima ciaspolata della stagione sarà domenica 27 Gennaio 2019. A seguire il programma

ritrovo ore 8.30/8.40 presso il Centro Fondo Lama Mocogno

partenza ore 9.00 con divisione in due gruppi

rientro ore 12.00 circa

La quota di partecipazione è di € 5,00, e sarà possibile noleggiare ciaspole in loco.

Per info e prenotazioni meia.george2014@gmail.com, 0536 44457 oppure contattare il 389 0969771 per iscriversi al gruppo Whatsapp ed essere sempre aggiornati sugli eventi in programma.