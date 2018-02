Ciaspolata diurna Piane di Mocogno

Domenica 18 Febbraio il Centro Fondo Piana Amorotti organizza una splendida ciaspolata diurna alla scoperta dei nostri spettacolari paesaggi incontaminati e panorami mozzafiato. Complice la neve prevista per sabato, potremo immergerci per due/tre ore nella natura completamente vestita d’inverno per goderci una bella ciaspolata sulla neve ancora fresca!

Ritrovo ore 8,30

Partenza ore 9,00 dalla sede del centro Fondo Piana Amarotti alle Piane di Mocogno con divisione in due gruppi:

- “Runner” per ciaspolatori esperti

- “Alpitour” per ciaspolatori di media esperienza

Rientro verso le 11.30/12.

Costo 7 euro a persona con possibilità di noleggiare ciaspole i n loco.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 17 febbraio ore 18.

Per prenotazioni Tel. 0536 44457 o meia.george2014@gmail.com .