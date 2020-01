Epifania a Pievepelago, una ciaspolata alla scoperta delle capanne celtiche di Via Vandelli

Pievepelago Per Te e Stray Dogs Outdoor organizzano per il giorno dell'Epifania una ciaspolata Ciaspolata alla scoperta dell'antica Via Vandelli, sulle orme di briganti e popoli celti. La vista, condotta da guide AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) si aprirà sulla valle dello Scoltenna, con ampi panorami dal Monte Giovo al Monte Cimone.

Lunedì 6 gennaio il ritrovo è previsto per le ore 9.30 in Piazza Mulino di Domma a Pievepelago, e la durata stimata è di circa4 ore. Per chi lo vorrà inoltre ci sarà la possibilità di pranzare in compagnia presso l'Hotel Bucaneve.

L'escursione è adatta ai bambini sopra ai dodici anni, ed è possibile portare con sè i propri amici a quattro zampe.

Per info e prenotazioni: 351.5315915 asdstraydogs@gmail.com; Alice 366.2246154; Jacopo 392.4646638